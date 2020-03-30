В Брянской области создадут дежурные детские сады
В Брянской области поручили организовать дежурные детские сады. Об этом сказал губернатор на заседании оперативного штаба в областном правительстве. Одно дошкольное учреждение будет действовать в каждом районе. В них будут находиться дети, родители которых вынуждены работать в период карантина.
Это актуально для детей медицинских работников, полицейских, пожарных и других профессий, которые не могут приостановить работу.
В детских садах за каждым ребенком будет наблюдать медицинский персонал.
Напомним, в Брянске с 30 марта вводится режим самоизоляции для всех без исключения граждан. Выйти на улицу можно на 100 метров от дома, чтобы выгулить собаку или выбросить мусор в ближайший контейнер.
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ИСТОЧНИК KP.RU