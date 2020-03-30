В Брянской области создадут дежурные детские сады

30 Март 2020 2020-03-30T17:13:04+03:00

Об этом сказал губернатор на заседании оперативного штаба

Изменить размер текста: A A

В Брянской области поручили организовать дежурные детские сады. Об этом сказал губернатор на заседании оперативного штаба в областном правительстве. Одно дошкольное учреждение будет действовать в каждом районе. В них будут находиться дети, родители которых вынуждены работать в период карантина.

Это актуально для детей медицинских работников, полицейских, пожарных и других профессий, которые не могут приостановить работу.

В детских садах за каждым ребенком будет наблюдать медицинский персонал.

Напомним, в Брянске с 30 марта вводится режим самоизоляции для всех без исключения граждан. Выйти на улицу можно на 100 метров от дома, чтобы выгулить собаку или выбросить мусор в ближайший контейнер.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU