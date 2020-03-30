В Брянской области заведут первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции
В Брянской области заведут первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции. Об этом рассказали 30 марта на брифинге оперативного штаба.
Под подозрения попали четыре брянца, которые вернулись из-за границы. Правоохранители продолжают проводить проверку.
Нарушителей ждет статья 236 УК РФ. Брянцам грозит штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года. Если по вине нарушителей кто-то погибнет, срок увеличится до пяти лет.
Жителей Брянщины призвали оперативно сообщать о том, что они приехали из-за границы. Так можно сохранить здоровье свое и окружающих.
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ИСТОЧНИК KP.RU