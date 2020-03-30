2020-03-30T17:07:16+03:00
Общество

В Брянской области заведут первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции

Правоохранители проводят проверку
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцам грозит штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года.Брянцам грозит штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области заведут первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции. Об этом рассказали 30 марта на брифинге оперативного штаба.

Под подозрения попали четыре брянца, которые вернулись из-за границы. Правоохранители продолжают проводить проверку.

Нарушителей ждет статья 236 УК РФ. Брянцам грозит штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года. Если по вине нарушителей кто-то погибнет, срок увеличится до пяти лет.

Жителей Брянщины призвали оперативно сообщать о том, что они приехали из-за границы. Так можно сохранить здоровье свое и окружающих.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24