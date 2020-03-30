Еще у четырех жителей Брянской области подозревают коронавирус
В Брянской области у еще четырех человек подозревают коронавирус. Об этом рассказал губернатор Александр богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
Все они контактировали с тремя заболевшими. Их поместили на карантин и взяли анализы. Первые пробы показали положительный результат. Сейчас анализы отправили в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" для подтверждения диагноза.
Также глава региона рассказал, что 30 марта, состоялось заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Брянской области. Итогом стало решение о введении режима изоляции для всех в Брянске.
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ИСТОЧНИК KP.RU