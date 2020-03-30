2020-03-30T15:39:54+03:00
Общество

Еще у четырех жителей Брянской области подозревают коронавирус

Первые пробы дали положительные результаты
Мария Дедкова
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Сейчас анализы отправили в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" для подтверждения диагноза.Сейчас анализы отправили в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" для подтверждения диагноза.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянской области у еще четырех человек подозревают коронавирус. Об этом рассказал губернатор Александр богомаз в эфире телеканала "Россия 24".

Все они контактировали с тремя заболевшими. Их поместили на карантин и взяли анализы. Первые пробы показали положительный результат. Сейчас анализы отправили в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" для подтверждения диагноза.

Также глава региона рассказал, что 30 марта, состоялось заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Брянской области. Итогом стало решение о введении режима изоляции для всех в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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