В Брянске мужчина искал документы и потерял 16 тысяч рублей

30 Март 2020 2020-03-30T15:04:32+03:00

Злоумышленник связался с горожанином через соцсети

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В Брянске продолжают орудовать телефонные и интернет-мошенники. На уловку злоумышленника в популярной социальной сети попался 39-летний житель Володарского района.

Горожанин разместил в интернете объявление о потере документов. Связавшийся с ним в одной из социальных сетей мужчина пообещал вернуть бумаги за деньги.

Горожанин перевел 16 тысяч рублей, но документы никто так и не вернул.

Теперь полиция уточняет обстоятельства происшествия и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

К слову, всего за неделю аферисты обманули 20 брянцев. Те перечислили злоумышленникам 1,3 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU