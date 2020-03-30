Житель Климовского района получил условный срок за ложный донос

30 Март 2020 2020-03-30T14:23:39+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчина соврал о травме, которую ему якобы причинил знакомый, бросив снежок

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30-летнего жителя Климовского района осудили за ложный донос.

В феврале 2018-го мужчина обратился в отдел полиции. Селянин рассказал, что знакомый бросил ему снежок в голову. Из-за этого мужчина дважды обращался с жалобами на боль в районную больницу. Однако проверка показала, что никакого снежка не было.

Суд дал климовчанину два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU