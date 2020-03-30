2020-03-30T14:08:04+03:00
Звезды

Брянский фотограф заняла призовое место на конкурсе театральной фотографии

Марина Свиридова сделала снимок в московском Ведогонь-театре
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Театр в фотообъективе-2020".Фото: "Театр в фотообъективе-2020".
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Брянский фотограф Марина Свиридова заняла третье место на международном конкурсе театральной фотографии "Театр в фотообъективе-2020". Его проводили в преддверии Международного дня театра. В жюри вошли восемь фотографов и художников из Грузии, Эстонии, США, Украины, Кубы, Италии и Босинии и Герцоговины. В этом году в конкурсе участвовало рекордное число фотографов: 240 человек из 15 стран мира, сообщают организаторы.

Но открытие итоговой выставки пришлось отложить. Его наметили на 27 марта. Планы разрушила пандемия коронавируса.

Марина Свиридова из Брянска представила на конкурс работу, которую сняла в 2018 году. Это фотография со спектакля Рождество в доме сеньора Купьелло московского Ведогонь-театра. Снимок был сделан в 2018 году.

Брянского фотографа отметили в категории «Арт» среди профессионалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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