Нерабочая неделя в Брянске: до 3 апреля 2020 года налоговые прекратят прием граждан

30 Март 2020 2020-03-30T14:02:48+03:00

Посетителей с детьми и посетителей старше 65 лет налоговые инспекции после 3 апреля временно обслуживать не будут, даже в случае предварительной записи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нерабочая неделя в Брянске: до 3 апреля 2020 года все вопросы предложили решить онлайн

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На время нерабочей недели в Брянске налоговая служба работать не будет. Об этом жителей области предупредили в пресс-службе ведомства.

Как говорят сотрудники, это вынужденная мера введена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Планируется, что ограничения будут действовать до 3 апреля. 5 апреля сотрудники налоговой должны выйти на работу. Но принимать налогоплательщиков будут только по предварительной записи.

Посетителей с детьми и посетителей старше 65 лет налоговые инспекции после 3 апреля временно обслуживать не будут, даже в случае предварительной записи.

В налоговой напоминают, что большинство вопросов можно решить онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU