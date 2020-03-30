Нерабочая неделя в Брянске: до 3 апреля 2020 года налоговые прекратят прием граждан
На время нерабочей недели в Брянске налоговая служба работать не будет. Об этом жителей области предупредили в пресс-службе ведомства.
Как говорят сотрудники, это вынужденная мера введена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Планируется, что ограничения будут действовать до 3 апреля. 5 апреля сотрудники налоговой должны выйти на работу. Но принимать налогоплательщиков будут только по предварительной записи.
Посетителей с детьми и посетителей старше 65 лет налоговые инспекции после 3 апреля временно обслуживать не будут, даже в случае предварительной записи.
В налоговой напоминают, что большинство вопросов можно решить онлайн.
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Единый контакт-центр ФНС России 8 (800) 222-22-22
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ИСТОЧНИК KP.RU