В Стародубе разбился 33-летний мотоциклист

30 Март 2020 2020-03-30T13:15:00+03:00

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В Стародубе произошло ДТП.Около трех часов дня 29 марта на улице Свердлова столкнулись мотоцикл и легковушка.

По предварительной информации, 33-летний мотоциклист на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении. Произошло столкновение с машиной ГАЗ под управлением 41-летнего водителя.

В ДТП 33-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU