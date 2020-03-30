В Стародубе разбился 33-летний мотоциклист
В Стародубе произошло ДТП.Около трех часов дня 29 марта на улице Свердлова столкнулись мотоцикл и легковушка.
По предварительной информации, 33-летний мотоциклист на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении. Произошло столкновение с машиной ГАЗ под управлением 41-летнего водителя.
В ДТП 33-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в областной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU