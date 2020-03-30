2020-03-30T13:00:33+03:00
Общество

Скандальное брянское телешоу «Антиблогер» из-за коронавируса ушло в онлайн

Первый в новом формате выпуск вышел в прямом эфире 30 марта
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Скандальное брянское телешоу «Антиблогер» из-за коронавируса ушло в онлайн. Первый выпуск в новом формате вышел в прямом эфире в группе «Брянск & Бежица. Та самая» в социальных сетях в полдень в понедельник, 30 марта.

Как и многие брянцы, антиблогеры поговорили о коронавирусе. Они рассказали, что карантин вынудил уйти передачу в интернет. В шоу устроили прямую трансляцию с Вьетнамом, где застряли многие наши соотечественники. И призвали брянцев соблюдать карантин и не ездить на шашлыки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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