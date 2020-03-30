Карантин в Брянске из-за коронавируса: пенсионеров просят оставаться дома

30 Март 2020 2020-03-30T12:02:31+03:00

Однако всю ближайшую неделю соблюдать режим самоизоляции не только пенсионерам, но всем брянцам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Брянская полиция напомнила пенсионерам о режиме самоизоляции. Правоохранители призывают пожилых людей в ближайшее время оставаться дома.

Однако всю ближайшую неделю соблюдать режим самоизоляции не только пенсионерам, но всем брянцам. С 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочая неделя.

В регионе работают волонтеры, которые в случае необходимости могут помочь с доставкой на дом товаров первой необходимости.

ВАЖНО

Чтобы обратиться в волонтерский центр необходимо позвонить по телефону: 8 (4832) 62-89-82 или 8-800-2003-411

КСТАТИ

За несоблюдение предусмотренных режимами карантина и самоизоляции предусмотрена уголовная ответственность. Если действия нарушителя привели к массовому заражению людей, гражданину могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, а если повлекли смерть человека - ему грозит до пяти лет колонии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU