2020-03-30T10:34:47+03:00
Общество

В Брянске запретили остановку машин на участке улицы Дуки

На дороге установят соответствующие знаки
Марина АНТОНОВА
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В Советском районе Брянска запретили остановку и стоянку на участке улицы Дуки. Речь идет о территории у домов №№59/1, 59/9, 59/10. Это проулок, ведущий от центральной магистрали к зданию судебных приставов, Главному управлению МЧС и жилым домам.

На дороге установят запрещающие знаки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это делают для того, чтобы повысить безопасность движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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