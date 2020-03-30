В Брянске запретили остановку машин на участке улицы Дуки

30 Март 2020 2020-03-30T10:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска запретили остановку и стоянку на участке улицы Дуки. Речь идет о территории у домов №№59/1, 59/9, 59/10. Это проулок, ведущий от центральной магистрали к зданию судебных приставов, Главному управлению МЧС и жилым домам.

На дороге установят запрещающие знаки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это делают для того, чтобы повысить безопасность движения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU