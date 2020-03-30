В Клинцах при столкновении двух иномарок пострадал водитель
В брянском городе Клинцы при столкновении двух иномарок пострадал водитель БМВ. Автоавария случилась около девяти часов вечера в воскресенье, 29 марта, на улице Ворошилова.
62-летняя женщина за рулем «Хендай Крета» ехала со стороны улицы Патриса Лумумбы. Автомобилистка поворачивала налево на улицу Ворошилова. И не пропустила БМВ, который двигался со стороны улицы Калинина. Машины столкнулись.
Травмы получил 30-летний водитель БМВ. Мужчину госпитализировали с травмой головы и раной лба.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU