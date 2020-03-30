2020-03-30T10:26:02+03:00
Происшествия

В Клинцах при столкновении двух иномарок пострадал водитель

30-летнего мужчину госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В брянском городе Клинцы при столкновении двух иномарок пострадал водитель БМВ. Автоавария случилась около девяти часов вечера в воскресенье, 29 марта, на улице Ворошилова.

62-летняя женщина за рулем «Хендай Крета» ехала со стороны улицы Патриса Лумумбы. Автомобилистка поворачивала налево на улицу Ворошилова. И не пропустила БМВ, который двигался со стороны улицы Калинина. Машины столкнулись.

Травмы получил 30-летний водитель БМВ. Мужчину госпитализировали с травмой головы и раной лба.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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