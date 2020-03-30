В Брянскую область вернулись аисты

30 Март 2020 2020-03-30T10:03:37+03:00

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В Брянскую область из теплых краев вернулись аисты. Пользователи публикуют фотографии птиц в гнездах в социальных сетях.

«В пятницу, 29 марта, гнезда аистов были еще пустыми, - пишут брянцы. - Но вот эти красавцы уже прилетели...»

Фото: Александр Салтыков.

Первого аиста заметила в Почепе хозяйка приюта для птиц Наталия Исачкина еще 23 марта. Она рассказала, что в гнездо около ее дома первая птица обычно заселяется 7 апреля, через неделю прилетает самка. Иногда в приют возвращаются аисты, которых Наталия спасла от гибели.

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ИСТОЧНИК KP.RU