Руководитель брянского СК обратился к гражданам из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T08:34:31+03:00

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Руководитель регионального Следственного управления СКР Максим Лукичев обратился к брянцам из-за коронавируса. Он напомнил, что карантинные каникулы – это не выходные. Для общей безопасности нужно соблюдать правила.

Все время оставаться дома, не ходить в гости, без крайней необходимости не посещать магазины. Гулять можно только с членами своей семьи и подальше от других людей. Если вы вынуждены ходить на работу, стоит ограничиться поездкой туда и обратно.

На нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля к брянским следователям можно обратиться дистанционно. Написать письмо на электронную почту, оставить обращение в интернет-приемной на официальном сайте, позвонить по телефонам или написать сообщение в группе СУ СКР по Брянской области в соцсети.

Электронная почта: bryansk@sledcom.ru

Телефоны:

- прием сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8-915-801-26-41

- круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности»: (4832) 62-01-76 или 123 (для сотовой связи)

- телефонная линия «Остановим коррупцию»: (4832) 62-01-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU