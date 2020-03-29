Нерабочая неделя в Брянске: до 5 апреля 2020 года изменится расписание маршруток №172

29 Март 2020 2020-03-29T19:42:58+03:00

Нерабочая неделя в Брянске: до 5 апреля 2020 года последние рейсы отправятся в 21.00

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Нерабочая неделя в Брянске до 5 апреля 2020 года отразится на сообщении Брянска и поселка Белые Берега.

В эти дни маршрутка №172 изменит свое расписание. Последние машины будут отправляться в рейс в 21.00. До этого маршрутки выезжали из Брянска в 23.00, из Белых Берегов - в 22.00.

Перевозчики решили ввести ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU