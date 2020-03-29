В Брянской области ищут пропавшего 33-летнего Виталия Сальникова
В брянской деревне Мостки пропал 33-летний Виталий Сальников. Мужчина ушел из дома 25 марта в Навлинском районе. С тех пор близкие не знают, о нем ничего.
Виталий может нуждается в медицинской помощи, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.
Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы и голубые глаза.
Был одет черный спортивный костюм, обут - в черные шлепки.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU