В Брянской области ищут пропавшего 33-летнего Виталия Сальникова

29 Март 2020 2020-03-29T19:24:06+03:00

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи

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В брянской деревне Мостки пропал 33-летний Виталий Сальников. Мужчина ушел из дома 25 марта в Навлинском районе. С тех пор близкие не знают, о нем ничего.

Виталий может нуждается в медицинской помощи, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы и голубые глаза.

Был одет черный спортивный костюм, обут - в черные шлепки.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU