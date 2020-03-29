Застрявшая из-за коронавируса на Гоа семья из Брянска ждет возвращения домой

29 Март 2020 2020-03-29T16:02:38+03:00

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Семья из Брянска, которая застряла на Гоа из-за коронавируса, ждет эвакуации. Они улетели из России еще до Нового года. А теперь не могут вернуться на родину.

В социальных сетях девушка рассказала, что они оказалась в списках на эвакуацию, который составил российский МИД. По данным министерства, рейс из Гоа в Москву ожидают 1 апреля.

Однако уроженка Брянщины пожаловалась, что у них закончились деньги. Есть проблемы и продуктами. А индийские полицейские строго следят за тем, чтобы люди не выходили на улицу.

Брянцы не знают что делать, но надеются, что вернутся домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU