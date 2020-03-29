В Брянской области пройдет фестиваль «Том Сойер Фест»

29 Март 2020 2020-03-29T11:01:08+03:00

В этом году добровольцы будут восстанавливать дом на улице Кюстендилской

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Брянская область планирует во второй раз присоединиться к всероссийскому фестивалю "Том Сойер Фест". Об этом сообщили его организаторы в Клинцах.

Предстоящим летом активисты будут восстановить дом по улице Кюстендилской, 4.

После войны здание служило домом для библиотеки и районного дома культуры. Теперь в нем находится санитарно-ветеринарная лаборатория.

- Работы предстоит много, -говорят организаторы. - Как и в первом сезоне, будем зачищать фасад от старой краски, восстанавливать утраченные элементы резьбы на наличниках, двери, столбах и по всему периметру фасада, докомпановывать кирпичную кладку цоколя, делать гидроизоляцию и отмостку. Предстоит поработать с основательно подпорченной за вековую историю дверью и козырьком. На крыше заменим коньки, а на фасадах - гнилую обшивку. А еще нам придется заменить истлевшие рамы на 6 окнах.

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ИСТОЧНИК KP.RU