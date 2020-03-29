Новозыбковские мастерицы сшили тысячу масок для нуждающихся
Повязки раздали многодетным, малообеспеченным семьям и пожилым людям
Фото: vk.com, Оксана Инашевская
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Новозыбковские мастерицы сшили около тысячи масок для нуждающихся. Готовые повязки активисты бесплатно раздают пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми.
Материалы добровольцам предоставили местные предприниматели. Мастерицы продолжат работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU