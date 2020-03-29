Новозыбковские мастерицы сшили тысячу масок для нуждающихся

29 Март 2020 2020-03-29T09:47:39+03:00

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Новозыбковские мастерицы сшили около тысячи масок для нуждающихся. Готовые повязки активисты бесплатно раздают пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми.

Материалы добровольцам предоставили местные предприниматели. Мастерицы продолжат работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU