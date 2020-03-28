2020-03-28T19:28:59+03:00
Происшествия

В Брянской области за сутки произошло девять лесных пожаров

30 раз горела сухая трава
Мария Дедкова
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Все возгорания оперативно ликвидировали.Все возгорания оперативно ликвидировали.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области 28 марта произошло девять лесных пожаров. Об этом рассказали в оперативном штабе регионального управления лесами.

В области установился 3 класс пожарной опасности. Следить за возгораниями лесникам помогает система ИСДМ-Рослесхоз.

В Брянской области лесопожарная служба выезжала на вызовы 39 раз. 30 раз горела просто трава. А вот в 9 случаях огонь оказывался в лесу.

Все возгорания оперативно ликвидировали.

В Брянской области каждый день патрулируют леса. Однако если вы заметили возгорание среди деревьев, сообщите об этом на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 66-44-45, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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