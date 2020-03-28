2020-03-28T16:58:39+03:00
Общество

В Брянске на строящейся улице Советской начали делать кольцо

Для удобства пешеходов обустроили переходы
Мария Дедкова
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Работы на улице Советской продолжаются.Работы на улице Советской продолжаются.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Дорожники приступили к строительству кольца.

- Работу осложняют коммуникации, проложенные в большом количестве на этом участке дороги, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Из-за этого приходится минимизировать использование техники, применяя ручной труд, что значительно замедляет производство работ.

Для удобства жителей на подъездах к будущему разворотному кольцу обустроены четыре пешеходных перехода: два на улица Крахмалева и по одному на улицах Советской и Фокина. Уже установили соответствующие дорожные знаки и нанесли разметку.

Также дорожники ведут строительство нового тротуара. Кроме того, на пресечении улиц Советской и Крахмалева перенастроили светофоры и убрали пешеходные секции.

После окончания работ три перехода станут регулируемыми, их оснастят кнопками вызова - два на улице Крахмалева и один на новой улице Советской. Два перехода останутся нерегулируемыми - на улицах Советской и Фокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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