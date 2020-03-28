В Брянске на строящейся улице Советской начали делать кольцо
В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Дорожники приступили к строительству кольца.
- Работу осложняют коммуникации, проложенные в большом количестве на этом участке дороги, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Из-за этого приходится минимизировать использование техники, применяя ручной труд, что значительно замедляет производство работ.
Для удобства жителей на подъездах к будущему разворотному кольцу обустроены четыре пешеходных перехода: два на улица Крахмалева и по одному на улицах Советской и Фокина. Уже установили соответствующие дорожные знаки и нанесли разметку.
Также дорожники ведут строительство нового тротуара. Кроме того, на пресечении улиц Советской и Крахмалева перенастроили светофоры и убрали пешеходные секции.
После окончания работ три перехода станут регулируемыми, их оснастят кнопками вызова - два на улице Крахмалева и один на новой улице Советской. Два перехода останутся нерегулируемыми - на улицах Советской и Фокина.
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ИСТОЧНИК KP.RU