Во время карантина брянским пенсионерам будут помогать волонтеры
В то время, как пожилые брянцы будут в самоизоляции, им помогут волонтеры. В условиях угрозы распространения коронавируса добровольцы купят продукты, сходят в аптеку или выполнят любую другую просьбу пенсионера.
Как отмечают в правительстве региона, все волонтеры проходят обучение и подготовку. На каждое задание они выходят только в медицинских масках и перчатках.
Напомним, с 28 марта по 14 апреля для брянских пенсионеров ввели режим самоизоляции. Пожилым людям запрещается покидать дома без особой необходимости.
Чтобы получить помощь волонтеров, нужно позвонить на "горячую линию": 8-800-2003-411.
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ИСТОЧНИК KP.RU