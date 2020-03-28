Во время карантина брянским пенсионерам будут помогать волонтеры

28 Март 2020 2020-03-28T14:36:38+03:00

Напомним, с 28 марта по 14 апреля для брянских пенсионеров ввели режим самоизоляции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Добровольцы могут купить продукты или сходить в аптеку

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В то время, как пожилые брянцы будут в самоизоляции, им помогут волонтеры. В условиях угрозы распространения коронавируса добровольцы купят продукты, сходят в аптеку или выполнят любую другую просьбу пенсионера.

Как отмечают в правительстве региона, все волонтеры проходят обучение и подготовку. На каждое задание они выходят только в медицинских масках и перчатках.

Напомним, с 28 марта по 14 апреля для брянских пенсионеров ввели режим самоизоляции. Пожилым людям запрещается покидать дома без особой необходимости.

Чтобы получить помощь волонтеров, нужно позвонить на "горячую линию": 8-800-2003-411.

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ИСТОЧНИК KP.RU