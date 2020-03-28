В Гордеевском районе 18-летний автомобилист сбил пешехода
С переломами 37-летнего мужчину госпитализировали
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В Гордеевском районе произошло ДТП. Около девяти часов вечера 27 марта 18-летний автомобилист за рулем "Киа Рио" сбил пешехода.
По предварительной информации, водитель ехал со стороны села Кожаны в направлении села Петрова Буда, когда под колеса ему угодил мужчина, шедший по краю дороги.
В ДТП 37- летний пешеход получил переломы предплечья и голени. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU