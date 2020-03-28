Нерабочая неделя в Брянске: с 28 марта по 5 апреля 2020 года ГИБДД усилит контроль на дорогах

28 Март 2020 2020-03-28T11:32:35+03:00

Полицейские будут дежурить на дорогах местного и федерального значения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нерабочая неделя в Брянске: на дорогах с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут дежурить полицейские

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Нерабочая неделя в Брянске с 28 марта по 5 апреля 2020 года пройдет под усиленным контролем сотрудников ГИБДД.

В эти дни патрули ДПС усилят контроль за автомобилистами. Полицейские будут дежурить на дорогах местного и федерального значения.

Кроме того. на улицы выйдут "скрытые патрули", сообщает областная Госавтоинспекция.

На федеральных автодорогах выставят треноги.

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ИСТОЧНИК KP.RU