Нерабочая неделя в Брянске: с 28 марта по 5 апреля 2020 года ГИБДД усилит контроль на дорогах
Нерабочая неделя в Брянске: на дорогах с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут дежурить полицейские
Полицейские будут дежурить на дорогах местного и федерального значения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нерабочая неделя в Брянске с 28 марта по 5 апреля 2020 года пройдет под усиленным контролем сотрудников ГИБДД.
В эти дни патрули ДПС усилят контроль за автомобилистами. Полицейские будут дежурить на дорогах местного и федерального значения.
Кроме того. на улицы выйдут "скрытые патрули", сообщает областная Госавтоинспекция.
На федеральных автодорогах выставят треноги.
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ИСТОЧНИК KP.RU