2020-03-28T10:46:59+03:00
Общество

В Брянской области выделили 44 миллиона рублей на выплаты ветеранам

Такое поручение дал глава региона
Мария Дедкова
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К слову, деньги им выдадут уже в апреле.К слову, деньги им выдадут уже в апреле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области выделили 44 миллиона рублей на выплаты ветеранам. Об этом говорили на очередном заседании областной Думы.

Поручение о выделении средств дал глава региона. Теперь все участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 75 тысяч рублей.

К слову, деньги им выдадут уже в апреле. Ускорить сроки решил глава государства, об этом он сказал в своем обращении по поводу коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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