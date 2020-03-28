28 Март 2020 2020-03-28T10:46:59+03:00

К слову, деньги им выдадут уже в апреле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Брянской области выделили 44 миллиона рублей на выплаты ветеранам. Об этом говорили на очередном заседании областной Думы.

Поручение о выделении средств дал глава региона. Теперь все участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 75 тысяч рублей.

К слову, деньги им выдадут уже в апреле. Ускорить сроки решил глава государства, об этом он сказал в своем обращении по поводу коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU