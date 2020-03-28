Жителям Брянской области предложили пожаловаться на отсутствие масок

28 Март 2020 2020-03-28T08:53:06+03:00

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Брянцев призвали жаловаться на отсутствие медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках. Для этого в Росздравнадзоре открыли специальную "горячую линию".

Рассказывать советуют и о завышенных ценах. Жалобы принимает УФАС.

ВАЖНО

Телефоны "горячих линий"

Росздравнадзор: 8(800) 550-99-03, (4832) 66-24-02, 64-59-61

УФАС: 8 (499) 755-23-23.

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ИСТОЧНИК KP.RU