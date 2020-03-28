2020-03-28T08:53:06+03:00
Общество

Жителям Брянской области предложили пожаловаться на отсутствие масок

В Росздравнадзоре открыли специальную "горячую линию"
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянцев призвали жаловаться на отсутствие медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках. Для этого в Росздравнадзоре открыли специальную "горячую линию".

Рассказывать советуют и о завышенных ценах. Жалобы принимает УФАС.

ВАЖНО

Телефоны "горячих линий"

Росздравнадзор: 8(800) 550-99-03, (4832) 66-24-02, 64-59-61

УФАС: 8 (499) 755-23-23.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый случай коронавируса в Брянске: мужчина вернулся из Европы
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Жителям Брянской области предложили пожаловаться на отсутствие масок
В Брянске за наркозакладки осужденным дали 17 лет колонии на двоих
Заповедник «Брянский» лес закроют для туристов из-за коронавируса
ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия
На ремонт воинских мемориалов в Брянске выделили 1,2 миллиона рублей
Брянский театр кукол готовит персонажей для нового спектакля
«Чистая планета»: «Позаботьтесь о своей безопасности! О мусоре позаботимся мы!»
В Гордеевском районе две женщины украли металлические запчасти со склада
Мэрия Брянска отменила личные приемы из-за коронавируса
ВТБ Пенсионный фонд принял решение о досрочной выплате пенсий своим клиентам