2020-03-27T15:25:17+03:00
Общество

В брянских Клинцах увеличили выпуск многоразовых защитных масок

Предприятие собирается работать на карантинных выходных
Марина АНТОНОВА
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Фото: газета "Труд".Фото: газета "Труд".
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В брянском городе Клинцы увеличивают выпуск многоразовых защитных масок из бязи. Их отшивают на предприятии Всероссийского общества глухих. До пандемии коронавируса продукция не пользовалась особым спором. На складах залежалось много товара. Но теперь в заказчиках небольшого предприятия газовики, полиция, больницы, дома ребенка и другие организации.

«Москва заявила, что готова приобрести многоразовые маски в неограниченном количестве – 20, а то и все 40 миллионов штук», - пишет газета Клинцовского района «Труд».

Директор клинцовского предприятия обратилась в администрацию района, чтобы их включили в список предприятий жизнеобеспечения, которые будут работать на карантинных каникулах.

Медицинские маски в условиях эпидемии используют врачи, продавцы, полицейские. Кстати, ВОЗ не рекомендует использовать многоразовые маски для защиты от вируса. Но одноразовые средства защиты давно пропали из аптек. Когда ничего другого не остается, маски из бязи можно кипятить, проглаживать и вновь носить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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