2020-03-27T13:00:14+03:00
Общество

В брянском поселке после ремонта водопровода испортилась питьевая вода

После выполнения работ не восстановили раскопанный участок
Марина АНТОНОВА
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Главе администрации поселка направили представление.Главе администрации поселка направили представление.Фото: Мария Дедкова
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В поселке Кокоревка в Суземском районе после ремонта водопровода испортилась питьевая вода. Положительное заключение по результатам исследований воды должен был предоставить подрядчик. Но он этого не сделал.

Выяснилось, что питьевая вода централизованного водоснабжения не соответствует нормам по микробиологическим показателям, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Кроме того, после производства земляных работ не восстановили раскопанный участок.

Администрация поселения, которая являлась заказчиком работ, не проконтролировала качество их исполнения. А также ничего не сделала, чтобы рабочие исправили нарушения.

Главе администрации поселка направили представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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