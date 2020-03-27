Брянские сотрудники УФСИН поймали женщину, которая 17 лет была в розыске

27 Март 2020 2020-03-27T12:32:08+03:00

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Брянские сотрудники УФСИН поймали осужденную женщину, которая 17 лет находилась в розыске. В этом им помогли московские коллеги. Преступницу задержали в столице.

В 2003 году женщину приговорили к двум годам колонии. Но свое наказание она так и не отбыла. Она несколько раз выходила замуж и каждый раз брала фамилии супругов. Поэтому по первоначальным данным, ее найти не удавалось.

В Брянской области подвели итоги спецоперации «Розыск», сообщают в пресс-службе регионального УФСИН. Ее проводили в течении двух дней вместе с брянскими полицейскими. В итоге задержали 24 осужденных, которые либо не приехали для отбытия наказания в колонию-поселение, либо уклонялись от административного надзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU