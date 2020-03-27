Брянская футболистка стала мастером спорта международного класса

27 Март 2020 2020-03-27T10:47:08+03:00

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Брянская футболистка Иветта Акулова стала мастером спорта международного класса по версии Международной федерации футбола в залах. Решение приняли в декабре прошлого года. В четверг, 26 марта, спортсменка поделилась снимками свидетельства и удостоверения мастера спорта в социальных сетях.

Иветта Акулова заслужила почетное звание после победы в Кубке Европы по классическому футзалу. Она играла в составе московского футбольного клуба «Задорные». Команда одержала три победы. И один матч для нее закончился ничьей, сообщает «Спорт32».

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ИСТОЧНИК KP.RU