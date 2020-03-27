2020-03-27T10:07:50+03:00
Общество

В брянской Суземке спилили угрожавшие упасть на дом деревья

Местной жительнице пришлось обратиться по «прямой линии» к президенту
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.
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В брянском поселке Суземка спилили старые деревья, угрожавшие упасть на дом местной жительницы. Для этого женщине пришлось обратиться на «прямую линию» к президенту. И только после этого чиновники из местной администрации зашевелились.

Хозяйка рассказала, что многолетние липы не только угрожали ее дому. Корневая система разрослась по всему огороду. Женщина не раз писала запросы в администрацию Суземского района. Но получала лишь отписки. Мол, деревья еще не аварийные, еще постоят. А если мешают, она может спилить их сама.

- После сигнала общественников администрация Суземского района организовала комиссионный осмотр лип по улице Механизаторов, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Специалисты подтвердили, что деревья и в самом деле опасны, а огород местной жительницы «оккупирован» корнями.

В итоге деревья спили и довольно быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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