2020-03-27T10:03:49+03:00
Общество

В Жуковке начали строить ледовый дворец

Рабочие готовят котлован
Игорь ЗАЙЦЕВ
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В брянском городе Жуковка началось строительство ледового дворца. Рабочие готовят котлован. По проекту необходима выемка большого количество грунта. Его складывают неподалеку от строительной площадки. После грунт планируют использовать для строительства.

Специальная бригада дорабатывает чашу котлована вручную. Подрядчик постоянно связывается с инфраструктурными организациями, чтобы не задеть тяжелой техникой коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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