2020-03-27T07:31:09+03:00
Происшествия

В Карачевском районе поймали поджигателя сухой травы

Мужчина целый час ходил с факелом возле леса
Марина АНТОНОВА
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В Карачевском районе с поличным поймали поджигателя сухой травы. Мужчина попал на камеру системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель». Она была установлена на вышке сотового оператора. Информацию получили спасатели.

По записи было видно, что мужчина около часа ходил с факелом среди огня. Пока его действия не пресекли пожарные. Трава горела между лесом и поселком Березовский, сообщает ГТРК «Брянск».

Огонь потушили. Видеозапись отправили в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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