В Брянской области создадут лабораторию для исследований на коронавирус
В Брянской области создадут лабораторию для исследований на коронавирус. Сейчас анализы отправляют в Москву и в новосибирский центр «Вектор». Еще 15 подобных центров создадут в регионах России. Один из них будет в Брянске. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, на это уйдет около двух недель.
На шесть часов вечера в четверг, 26 марта, в Брянской области подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Обе заболевшие приехали из-за рубежа. Всего в регионе взяли 1028 проб на это заболевание, сообщают в оперативном штабе.
В брянских больницах с подозрением на инфекцию находится 21 пациент. Еще 12 человек уже выписали – диагноз у них не подтвердился.
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ИСТОЧНИК KP.RU