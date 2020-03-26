2020-03-26T19:06:21+03:00
Общество

В Брянской области создадут лабораторию для исследований на коронавирус

Сейчас анализы посылают в Москву и Новосибирск
Марина АНТОНОВА
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На создание лаборатории уйдет две недели.На создание лаборатории уйдет две недели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области создадут лабораторию для исследований на коронавирус. Сейчас анализы отправляют в Москву и в новосибирский центр «Вектор». Еще 15 подобных центров создадут в регионах России. Один из них будет в Брянске. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, на это уйдет около двух недель.

На шесть часов вечера в четверг, 26 марта, в Брянской области подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Обе заболевшие приехали из-за рубежа. Всего в регионе взяли 1028 проб на это заболевание, сообщают в оперативном штабе.

В брянских больницах с подозрением на инфекцию находится 21 пациент. Еще 12 человек уже выписали – диагноз у них не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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