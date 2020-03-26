Клинцовскую старушку зверски избил мужчина из Воронежа

26 Март 2020 2020-03-26T18:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Клинцах вынесли приговор 34-летнему мужчине, который едва не задушил пенсионерку. Как рассказали в региональной прокуратуре, все произошло в октябре прошлого года.

Осужденный незаконно пробрался домой к 88-летней женщине, напал на нее, связал и начал требовать деньги и драгоценности.

- Получив отказ, он стал душить потерпевшую, а затем приставил лезвия ножниц к шее и дважды ударил в висок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Продолжая требовать ценности, он душил женщину подушкой.

В итоге разбойник забрал имущество на пять тысяч рублей и скрылся. Следующие семь лет и три месяца он будет находиться в колонии строгого режима.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU