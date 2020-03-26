В Брянске на Литейном мосту начали делать первый ригель
В Брянске продолжается строительство Литейного моста. Рабочие приступили к одному из самых важных этапов - монтажу ригелей. Это верхняя часть опоры, на которую опирается балка пролета моста.
Каркас первого ригеля с помощью автокрана установили на опоре №6. После его зальют бетоном.
Всего же работы на мосту выполнены на 41%, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас возводят новую часть моста. Старую будут реконструировать позже.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU