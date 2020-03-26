2020-03-26T16:28:28+03:00
Общество

В Брянске на Литейном мосту начали делать первый ригель

Работы на объекте выполнены на 41%
Мария Дедкова
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Ригель - это верхняя часть опоры, на которую опирается балка пролета моста.Ригель - это верхняя часть опоры, на которую опирается балка пролета моста.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство Литейного моста. Рабочие приступили к одному из самых важных этапов - монтажу ригелей. Это верхняя часть опоры, на которую опирается балка пролета моста.

Каркас первого ригеля с помощью автокрана установили на опоре №6. После его зальют бетоном.

Всего же работы на мосту выполнены на 41%, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас возводят новую часть моста. Старую будут реконструировать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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