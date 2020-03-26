В Брянске маршрутчика наказали за проезд на красный свет

26 Март 2020 2020-03-26T09:22:31+03:00

Автомобилиста привлекли к административной ответственности. Он заплатит штраф в одну тысячу рублей. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора

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В Брянске сняли на видео очередного автомобилиста-лихача. Ролик появился в социальных сетях. Им заинтересовались полицейские.

- 24 марта в районе дома № 4 по проспекту Ленина водитель маршрутного такси "Ситроен" проехал на запрещающий сигнал светофора, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности. Он заплатит штраф в одну тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU