В Брянске открыли виртуальную выставку о людях культуры

26 Март 2020 2020-03-26T09:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске 25 марта открылась онлайн выставка, посвященная работникам культуры. Она приурочена ко Дню работника культуры, который отмечают 25 марта.

Как рассказали в пресс-службе брянской городской администрации, в экспозицию вошли 80 снимков. Это работы фотографов Владимира Безгрешнова, Владимира Фроликова, Николая Бабаянца, Елены Федотовской, Тамары Цилиакус, Владимира Хроменкова, Марины Свиридовой, Галины Семеновой и других. На снимках запечатлены брянские художники, музыканты и актеры театра.

Посмотреть выставку можно в официальных группах Брянского областного отделения Творческого союза «Фотоискусство» (0+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU