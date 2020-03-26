2020-03-26T09:24:48+03:00
Звезды

В Брянске открыли виртуальную выставку о людях культуры

В экспозиции представлены 80 работ
Максим Рябцев
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Галина Семенова. Весенний пленэр.Галина Семенова. Весенний пленэр.
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В Брянске 25 марта открылась онлайн выставка, посвященная работникам культуры. Она приурочена ко Дню работника культуры, который отмечают 25 марта.

Как рассказали в пресс-службе брянской городской администрации, в экспозицию вошли 80 снимков. Это работы фотографов Владимира Безгрешнова, Владимира Фроликова, Николая Бабаянца, Елены Федотовской, Тамары Цилиакус, Владимира Хроменкова, Марины Свиридовой, Галины Семеновой и других. На снимках запечатлены брянские художники, музыканты и актеры театра.

Посмотреть выставку можно в официальных группах Брянского областного отделения Творческого союза «Фотоискусство» (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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