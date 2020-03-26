Брянцев старше 65 лет хотят отправить на самоизоляцию

26 Март 2020 2020-03-26T08:49:32+03:00

Об этом говорили на заседании оперативного штаба в области

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Работающих жителей Брянской области старше 65 лет хотят отправить по домам. Об обеспечении режима самоизоляции пожилыми людьми говорили на заседании оперативного штаба.

Глава региона Александр Богомаз дал поручение проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба правительства области. На карантин хотят отправить не только пенсионеров, но и брянцев, имеющих тяжелые и хронические заболевания.

По словам медиков, граждане старше 65 лет - это категория, которая наиболее подвержена осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют пенсионерам воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU