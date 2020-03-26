2020-03-26T08:49:32+03:00
Общество

Брянцев старше 65 лет хотят отправить на самоизоляцию

Об этом говорили на заседании оперативного штаба в области
Мария Дедкова
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Брянских пенсионеров просят по возможности оставаться дома.Брянских пенсионеров просят по возможности оставаться дома.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Работающих жителей Брянской области старше 65 лет хотят отправить по домам. Об обеспечении режима самоизоляции пожилыми людьми говорили на заседании оперативного штаба.

Глава региона Александр Богомаз дал поручение проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба правительства области. На карантин хотят отправить не только пенсионеров, но и брянцев, имеющих тяжелые и хронические заболевания.

По словам медиков, граждане старше 65 лет - это категория, которая наиболее подвержена осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют пенсионерам воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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