В В Брянской области планируют пересмотреть зарплаты борющихся с коронавирусом медиков

26 Март 2020 2020-03-26T09:35:31+03:00

Вероятно, что зарплаты врачей и медсестре повысят. Фото: Алексей ФОКИН

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В Брянской области хотят пересмотреть зарплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Такое поручение дал глава региона Александр Богомаз на расширенном заседании оперативного штаба. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вероятно, что зарплаты врачей и медсестер повысят. Ведь на эту категорию медиков ложится сейчас самая большая ответственность.

Напомним, в Брянской области выявили пока только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Первая заболевшая вернулась из ОАЭ, вторая - из Испании.

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ИСТОЧНИК KP.RU