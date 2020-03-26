2020-03-26T09:35:31+03:00
Общество

В В Брянской области планируют пересмотреть зарплаты борющихся с коронавирусом медиков

Такое поручение дал губернатор
Мария Дедкова
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Вероятно, что зарплаты врачей и медсестре повысят.Вероятно, что зарплаты врачей и медсестре повысят.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянской области хотят пересмотреть зарплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Такое поручение дал глава региона Александр Богомаз на расширенном заседании оперативного штаба. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вероятно, что зарплаты врачей и медсестер повысят. Ведь на эту категорию медиков ложится сейчас самая большая ответственность.

Напомним, в Брянской области выявили пока только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Первая заболевшая вернулась из ОАЭ, вторая - из Испании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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