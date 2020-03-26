В Брянске улицу назовут в честь Ивана Щегловитова

26 Март 2020 2020-03-26T08:15:51+03:00

Такое решение приняли депутаты горсовета

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В Брянске появится улица Ивана Щегловитова. Так в городе решили увековечить память государственного деятеля, нашего земляка.

Идею названия для улицы поддержали депутаты горсовета на очередном заседании, которое прошло 25 марта.

Новая улица располагается на участке от улицы Объездной до улицы Счастливой.

СПРАВКА КП

Иван Щегловитов родился 13 февраля 1861 года в селе Валуец Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне Почепский район Брянской области). Русский криминолог и государственный деятель, министр юстиции Российской империи, последний председатель Госсовета Российской империи.

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ИСТОЧНИК KP.RU