В Брянске увековечат имена актеров драмтеатра
Имена легендарных актеров Брянского областного драмтеатра увековечат. Соответствующее решение приняли на очередном заседании горсовета, которое прошло 25 марта.
С такой инициативой к депутатам обратился действующий коллектив актеров. В память о народном артисте РСФСР Германе Постникове установят мемориальную доску на здании жилого дома № 24 по проспекту Ленина.
А по улице Фокина, 37 появится доска в честь Марии Гермацкой.
- Она первая брянская актриса, удостоенная звания народной артистки РСФСР, - рассказали в горсовете. – И единственная представительница этой профессии, которая является почетным гражданином Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU