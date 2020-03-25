2020-03-25T22:02:33+03:00
Общество

В Брянске увековечат имена актеров драмтеатра

Мемориальные доски установят на домах, где жили легендарные артисты
Ольга УМАРОВА
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С данной инициативой к депутатам обратились актеры драмтеатра.С данной инициативой к депутатам обратились актеры драмтеатра.Фото: Елена РАКОВА
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Имена легендарных актеров Брянского областного драмтеатра увековечат. Соответствующее решение приняли на очередном заседании горсовета, которое прошло 25 марта.

С такой инициативой к депутатам обратился действующий коллектив актеров. В память о народном артисте РСФСР Германе Постникове установят мемориальную доску на здании жилого дома № 24 по проспекту Ленина.

А по улице Фокина, 37 появится доска в честь Марии Гермацкой.

- Она первая брянская актриса, удостоенная звания народной артистки РСФСР, - рассказали в горсовете. – И единственная представительница этой профессии, которая является почетным гражданином Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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