25 Март 2020 2020-03-25T19:04:19+03:00

Решение о переименовании сквера возникло в связи с необходимостью привести к единообразию название памятника и сквера. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Такое название присвоили территории за домом №1 по улице Грибоедова

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В Брянске появится сквер воинов-интернационалистов. Решение об этом приняли на очередном заседании горсовета, которое прошло 25 марта.

Это территория за домом №1 по улице Грибоедова. Раньше сквер носил название «Павшим воинам-афганцам».

Так, решили увековечить подвиг воинов-десантников 6 роты Псковской дивизии.

Напомним, здесь установили бюсты павшим героям.

Решение о переименовании сквера возникло в связи с необходимостью привести к единообразию название памятника и сквера. С этой просьбой обратились лидеры организации «Ветераны боевых действий России». Их поддержали депутаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU