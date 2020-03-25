2020-03-25T19:04:19+03:00
Общество

В Брянске появится сквер воинов-интернационалистов

Такое название присвоили территории за домом №1 по улице Грибоедова
Мария Дедкова
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Решение о переименовании сквера возникло в связи с необходимостью привести к единообразию название памятника и сквера.Решение о переименовании сквера возникло в связи с необходимостью привести к единообразию название памятника и сквера.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске появится сквер воинов-интернационалистов. Решение об этом приняли на очередном заседании горсовета, которое прошло 25 марта.

Это территория за домом №1 по улице Грибоедова. Раньше сквер носил название «Павшим воинам-афганцам».

Так, решили увековечить подвиг воинов-десантников 6 роты Псковской дивизии.

Напомним, здесь установили бюсты павшим героям.

Решение о переименовании сквера возникло в связи с необходимостью привести к единообразию название памятника и сквера. С этой просьбой обратились лидеры организации «Ветераны боевых действий России». Их поддержали депутаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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