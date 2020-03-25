2020-03-25T18:37:03+03:00
Общество

В Брянске маршрутки будут дезинфицировать между рейсами

Перевозчиков проверили на соблюдение санитарных норм
Ольга УМАРОВА
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Водителей проверили на наличие в салонах средств дезинфекции.Водителей проверили на наличие в салонах средств дезинфекции.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Маршрутчиков Брянска проверили на подготовку к коронавирусу. За тем, как перевозчики соблюдают санитарные нормы, проверили сотрудники горадминистрации. Ранее транспортных работников обязали усилить меры санитарной безопасности.

Как рассказали в городском отделе по транспорту, теперь городские маршрутки должны обрабатывать дезинфицирующими средствами между рейсами. А на конечной остановке - проветривать салон и производить влажную уборку.

- Обеззараживанию подлежат все поверхности салона, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. – В том числе, ручки, поручни, подлокотники, пластмассовые, металлические и кожаные части спинок сидений.

Во время рейда выборочно проверили более 50 микроавтобусах. Контрольные осмотры прошли в маршрутках №10, 28, 34, 69, 88, 99. На всех нарушителей составят проколы, которые направят в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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