2020-03-25T09:08:44+03:00
Общество

В Володарском районе Брянска начали ремонтировать улицу Чичерина и бульвар Щорса

В Большом Полпине работы идут на улице Челюскинцев
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В Володарском районе Брянска стартовал капитальный ремонт на улице Чичерина. Подрядчик начал устанавливать бордюры вдоль проезжей части. На бульваре Щорса бордюрный камень установлен ан 70 процентов. В этом году здесь отремонтируют 1,6 километра дороги и обустроят тротуары, сообщают в пресс-службе Брянской горосдкой администрации.

В поселке Большое Полпино капитально ремонтируют улицу Челюскинцев. В конце прошлого года подрядчик поменял старые фонари на светодиодные. На улице построят тротуары и обустроят водоотводную систему.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянских банках образовались огромные очереди из-за замены транспортных карт
На брянских железнодорожных станциях установят ограждение
Брянские рокеры устроят концерт против коронавируса
В Володарском районе Брянска начали ремонтировать улицу Чичерина и бульвар Щорса
В брянских больницах насчитали 500 аппаратов ИВЛ
В Брянске обещают вернуть переход возле Бежицкого универмага
В Брянске появилась официальная группа по коронавирусу в соцсетях
В Большом Полпине перед Днем Победы отремонтировали воинский мемориал
Брянский ветеран Борис Шапошников снялся в кино
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
«Горячую линию» по коронавирусу в Брянске сделали многоканальной
Брянские бюджетные учреждения закупили бесконтактные термометры
У футболистов брянского "Динамо" не обнаружили признаков коронавируса
В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылся выставочный зал
Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии
Студентам из БГУ имени И.Г. Петровского продлили дистанционное обучение
Брянские МФЦ будут работать по записи
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
Брянским нарушителям режима самоизоляции грозит до 80 тысяч рублей штрафа
В Брянске торговые центры опустели из-за коронавируса