В Володарском районе Брянска начали ремонтировать улицу Чичерина и бульвар Щорса

25 Март 2020 2020-03-25T09:08:44+03:00

В Большом Полпине работы идут на улице Челюскинцев

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В Володарском районе Брянска стартовал капитальный ремонт на улице Чичерина. Подрядчик начал устанавливать бордюры вдоль проезжей части. На бульваре Щорса бордюрный камень установлен ан 70 процентов. В этом году здесь отремонтируют 1,6 километра дороги и обустроят тротуары, сообщают в пресс-службе Брянской горосдкой администрации.

В поселке Большое Полпино капитально ремонтируют улицу Челюскинцев. В конце прошлого года подрядчик поменял старые фонари на светодиодные. На улице построят тротуары и обустроят водоотводную систему.

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ИСТОЧНИК KP.RU