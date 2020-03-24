В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылся выставочный зал
Учреждение культуры приостанавливает работу с 24 марта
Выставочный зал будет закрыт до особого распоряжения.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске приостановил работу городской выставочный зал. Об этом рассказали в социальных сетях сотрудники учреждения культуры.
Выставочный зал будет закрыт с 24 марта до особого распоряжения. Такие меры ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в Брянске приостановили работу три кинотеатра. Еще два - продолжают показы.
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ИСТОЧНИК KP.RU