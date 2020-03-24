В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылся выставочный зал

24 Март 2020 2020-03-24T16:18:27+03:00

Выставочный зал будет закрыт до особого распоряжения. Фото: Мария Дедкова

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В Брянске приостановил работу городской выставочный зал. Об этом рассказали в социальных сетях сотрудники учреждения культуры.

Выставочный зал будет закрыт с 24 марта до особого распоряжения. Такие меры ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в Брянске приостановили работу три кинотеатра. Еще два - продолжают показы.

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ИСТОЧНИК KP.RU