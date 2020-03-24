2020-03-24T13:24:29+03:00
Общество

Брянским школьникам предложили стать вирусологами

Детский технопарк открывает дистанционную программу обучения
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянским школьникам на волне пандемии коронавируса в мире предложили стать вирусологами. Обучающую программу разработали в детском технопарке «Кванториум». Очные занятия здесь отменили на то же время, что и в общеобразовательных учреждениях. Школьники пробудут дома как минимум до 12 апреля.

На дистанционном обучении ребята смогут узнать, чем отличаются эпидемия от пандемии, как люди научились с ними бороться, как появляются патогенные возбудители, а также построить свой вирус и создать вакцину.

Курс для брянских школьников бесплатный. Зарегистрироваться можно в группе «Кванториума» в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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