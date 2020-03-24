В Брянской области турагенства приостановили продажу заграничных путевок

24 Март 2020 2020-03-24T13:17:25+03:00

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В Брянской области в связи с непростой ситуацией по коронавирусу в других странах приостановили продажу путевок за границу.

Брянцам предлагают сдвинуть даты тура,сменить на правление или оставить деньги у туроператора на депозите и использовать их будущем вплоть до декабря 2021 года.

- Отказов фактически нет у нас, - рассказала представитель одного из брянских турагенств. - Туристы в ожидании. Паниковать не нужно. Нужно ждать. Могу сказать, что до конца апреля все туры аннулированы по причине форс-мажора. Как будет дальше, никто не знает. Будем надеяться,что к летнему сезону все наладится. Но на данный момент,насколько мне известно от наших брянских коллег, деньги пока никому не вернули.

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ИСТОЧНИК KP.RU