В Брянской области оборудовали инфекционные корпуса для детей и беременных
В Брянской области оборудовали специальные изолированные корпуса для детей и беременных женщин, у которых выявят коронавирус. Об этом говорили на заседании оперативного штаба.
Присутствующие обсудили готовность региона к массовой вспышке заболевания.
По словам директора областного департамента здравоохранения Андрея Бардукова, медицинские учреждения региона готовы оказать всю необходимую помощь пациентам. Изолированные корпуса оснащены современным оборудованием и средствами защиты.
Власти подчеркнули, что в регионе хватает аппаратов для вентиляции легких. Большинство из них – мобильные.
По данным на 8.30 24 марта в области выявили только один случай заражения коронавирусом.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU