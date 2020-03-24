2020-03-24T09:51:18+03:00
Общество

В Брянской области оборудовали инфекционные корпуса для детей и беременных

Здесь будут принимать больных, заразившихся коронавирусом
Мария Дедкова
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По словам директора областного департамента здравоохранения Андрея Бардукова, медицинские учреждения региона готовы оказать всю необходимую помощь пациентам.По словам директора областного департамента здравоохранения Андрея Бардукова, медицинские учреждения региона готовы оказать всю необходимую помощь пациентам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянской области оборудовали специальные изолированные корпуса для детей и беременных женщин, у которых выявят коронавирус. Об этом говорили на заседании оперативного штаба.

Присутствующие обсудили готовность региона к массовой вспышке заболевания.

По словам директора областного департамента здравоохранения Андрея Бардукова, медицинские учреждения региона готовы оказать всю необходимую помощь пациентам. Изолированные корпуса оснащены современным оборудованием и средствами защиты.

Власти подчеркнули, что в регионе хватает аппаратов для вентиляции легких. Большинство из них – мобильные.

По данным на 8.30 24 марта в области выявили только один случай заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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