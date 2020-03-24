В Брянской области оборудовали инфекционные корпуса для детей и беременных

24 Март 2020 2020-03-24T09:51:18+03:00

По словам директора областного департамента здравоохранения Андрея Бардукова, медицинские учреждения региона готовы оказать всю необходимую помощь пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь будут принимать больных, заразившихся коронавирусом

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В Брянской области оборудовали специальные изолированные корпуса для детей и беременных женщин, у которых выявят коронавирус. Об этом говорили на заседании оперативного штаба.

Присутствующие обсудили готовность региона к массовой вспышке заболевания.

По словам директора областного департамента здравоохранения Андрея Бардукова, медицинские учреждения региона готовы оказать всю необходимую помощь пациентам. Изолированные корпуса оснащены современным оборудованием и средствами защиты.

Власти подчеркнули, что в регионе хватает аппаратов для вентиляции легких. Большинство из них – мобильные.

По данным на 8.30 24 марта в области выявили только один случай заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU