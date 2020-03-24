В Брянске устроят проверки для водителей автобусов

24 Март 2020 2020-03-24T09:17:28+03:00

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В Брянске для водителей автобусов устроят проверки. Полицейские будут дежурить на улицах города с 24 по 27 марта, сообщают в городской Госавтоинспекции. В городе объявили о начале профилактической акции "Автобус".

Сотрудники ГИБДД проверят легальность перевозчиков, наличие предрейсовых осмотров у машин и автомобилистов, а также соблюдение режима труда и отдыха.

С начала года в Брянске произошло 14 ДТП с участием автобусов, в которых 20 человек получили травмы. Несмотря на сокращение числа автоаварий, возросло количество пострадавших в них людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU